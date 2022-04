Aziz EL HAMMIRI

- Etudier et Connaître les produits et le marché : L’offre, les prix, les gammes, les qualités, les fournisseurs.



- Définir une offre et une gamme : De produit qui répond au marché.



- Négocier avec les fournisseurs : Les produits, La qualité, Les Prix d’achat, Les BFA, La logistique.



- Mesurer et analyser la performance : Des fournisseurs (tarif, log, qualité des produits), Des magasins, Des produits.



- Elaborer les prévisions : De vente et le suivi des budgets.



- Organiser et Animer les réunions : D’information et de formation des équipes Commerciales.



- Analyser les résultats : Indicateurs de performance, des gammes, des ventes, des marges.



- Travailler en collaboration avec les métiers transverses : Merchandising, Qualité, Juridique, Pub.



- Estimer les coûts d’importation des produits: Etudier la meilleure approche Logistique, conditionnement, mode distribution



Mes compétences :

Mecanique Auto

Bricolage