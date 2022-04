Aziz EL HORR

De formation Mécanique et Industrielle je suis en recherche de postes en méthode/production.

J'occupe actuellement le poste d’ingénieur Lean dans le groupe Gindre que j'ai intégré suite à mon stage de 6 mois.







Mes compétences :

Six Sigma

SAP

Matlab

Visual Basic for Applications

Pro/ENGINEER

Kaizen

C++

Méthode SMED

Lean

VSM

5S

Kanban

Management opérationnel

Optimisation des process

Gestion des stocks