Aziz HAMMOUDI

OBJECTIVE



Mon objectif est de travailler et de se mettre à niveau en permanence. Je dispose actuellement d'une bonne expérience en matière de développement web. Je me concentre en ce moment sur l'amélioration de mes compétences interpersonnelles afin d'offrir à mes clients une expertise de qualité et de créer un fort intérêt pour mes employeurs. En tant qu'individu, je suis persuadé que vous me trouverez créatif, drôle et naturellement passionné. Je suis un penseur vers l'avant, ce qui d'autres peuvent trouver inspiration lorsque l'on collabore ensemble.



CE QUE JE FAIS ?



Je travaille en tant que développeur Web depuis un an chez Planet Soft en utilisant le framework Symfony2. Je dispose d'un style élégant et original, j'aime produire des sites web modernes et de bonne qualité.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Statistiques descriptives

Statistique inférentielle

Analyse de données

Comptabilité générale

Développement web

Java

Informatique Décisionnelle BI

Symfony2

Séries chronologiques

Base de données