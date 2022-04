Titulaire d'une maîtrise en Finance de Marché, j’ai eu l’occasion de découvrir le fonctionnement des marchés financiers ainsi qu’un large éventail des produits financiers. Cette spécialisation a été étoffée par une double formation universitaire (Un DESS en Gestion Financière et Un Master en Monnaie, Banque, Finance et Assurance). Ceci m’a permis d’acquérir une certaine polyvalence et voir de plus prêt les techniques de gestion et transfert de risques tel que la titrisation et dérivés de crédit. J’ai consacré mon mémoire de fin d’études à l’évolution de la réglementation Bâloise, particulièrement le passage des ratios de solvabilité 'ratio Cook´ au ´ratio Mc. Donough´ et l’utilisation des produits de couverture par les établissements de crédit pour faire face aux contraintes prudentielles imposées par le comité de Bâle.



Cela fait treize ans maintenant, que je travaille en assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) sur des problématiques de risques et mise en place de la réglementation bancaire. Mes dernières missions se sont déroulées chez :



* GRM (Gestion Risk Management) du groupe BNP Paribas :

- Projet ATLAS 2 (Monitoring & Reporting Risques Crédit),

- Projet BMRC (Gestion des Risques de Crédit).



* DRG (Direction Risques Groupe) du groupe Banque Populaire :

- Projet Mc. Donough (Systèmes de Notation Internes - Bâle II).



* DRC (Direction Risques Crédit) du groupe La Banque Postale :

- Projet Défaut Bâle II (Défaut Bâlois & Contagion - Bâle II).



* GRSD (Direction Risques Crédit) du groupe Natixis :

- Projet E-Ris : Gestion des encours et limites de financement.



* Risk Système (Direction Risques Crédit) de Dexia :

- Projet Bâle II / Bâle III : Mise en place du paquet prudentiel Bâle III



Mon projet de carrière est d’acquérir un bon niveau de compétence en AMOA et développer à terme une certaine expertise sur les risques.



Mes compétences :

Fermât

Corep

Risque de crédit

Réglementation bancaire

MOA

Gestion de projet

Finance

Management

Comptabilité