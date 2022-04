Aziz MEHAOUED

Diplômé de l'ISG de Paris du Cycle de Management Spécialisé en Finance Internationale, Trading et Marché des Capitaux et ayant effectué deux expériences chez La Banque de Financement et d'Investissement NATIXIS Paris.

Depuis 2013, j'ai été recruté par Delane SI pour une mission chez Natixis paiements en tant consultant Support Fonctionnel



Mes compétences :

sophis

calypso

Summit

sentry

Geide

Murex

Eviews

VBA