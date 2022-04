Aziza ACHKAR

Suite à une expérience très enrichissante sur le plan professionnel et humain dans le domaine du marketing, mes compétences se dirigent aujourd'hui vers le domaine de la gestion de projet dans l'implémentation des modules MM/SD SAP R3 ou d' ERP dédiés aux PME.



COMPÉTENCES

> SAP R/3 : MM / SD

> SAP Business One : Achats / Ventes / Production / SAV

> MS Dynamics Nav : Achats/ Ventes / Production

> IOVISION

> SAGE RH I7

> Outils de pilotage : MS Project

> BPMN : WinDesign, Power AMC, Bizagi Process Modeler

> Normes : ITIL V3 / ISO 9001

> Langages et outils : SQL / VBA



ATOUTS :

> Rigueur

> Adaptabilité

> Autonomie

> Sens du service

> Bonne communicante



