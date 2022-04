Aziza MARZOUK

--- > Depuis Mai 2013 Responsable des Offres Ponctuelles chez ZIEGLER 67

Force de vente

Optimisation des flux

Prospection et négociation commerciale



*Déclarante en Douane (6ans) :

Mise en place du Delta chez ZIEGLER Strasbourg

Gestion de dossier de dédouanement de marchandise import/export

Conseil entreprise en fiscalité douanière



*Commerciale sédentaire (2ans) :

Tarification et proposition de plan de transport route à l'international

Conseils et fidélisation commerciale Prospection et négocation



* Affreteur National et International Grand Compte (2 ans)







Mes compétences :

Aime le challenge

dynamique

Esprit d'entreprise

Organisée

Travail d'équipe