Aziza TAZI SADEK

Actuellement en fonction à NCRM (littéralement NCR Maroc), je suis chargée de promouvoir le portefeuille des produits NCR (libre service bancaire, traitement de documents) auprès des banques marocaines et de tisser un partenariat Win Win avec ces dernières. je m'occupe du conseil au client, montage technico financier de projets, négociation de contrats, suivi des intervenants internes et externes (équipes techniques et logistiques, négociations fournisseurs...), veuille concurrentielle.

Je suis à la recherche de toute opportunité de partenariat et de développement.



Mes compétences :

Dématérialisation

Developpement d'affaires

GED

Grands comptes

Ingénieur d'Affaires

Microsoft CRM

Monétique

NCR