B De Rosier WILLYS

Directeur Géneral de Derosier Conseil RCA et fondateur depuis 2009 et mon profil, compétence et expériences sont :



Technique

Maîtrise des normes : ISO 9001, OHSAS 18001, HACCP, réglementation ICPE (UE) et SEVESO

Expertise en prévention incendie et sécurité/sûreté pour les assurances

Expertise des risques incendie pour les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et les habitations

Responsable de centres de formation dans les domaines sécurité, santé, prévention incendie et sûreté

Formation Management des systèmes intégrés : Qualité, Sécurité santé et Environnement à lIUT de Saint Denis Paris 13

Formation de Coordonateur des systèmes de sécurité incendie et malveillance

Maitrise des outils informatique et logiciels

Management



Directeur Général Fondateur de la Société Derosier Conseil

Management de services prévention/ sécurité incendie jusquà 150 personnes



Principales expériences professionnelles

2004 2006 AGE Consulting / Groupe AGEPAR (Paris) - Responsable du centre de formation et conseiller sécurité/ santé du CHSCT / Formateur prévention sécurité incendie



Mes compétences :

Instructeur

MALVEILLANCE

Manager

Preventeur

Prévention

Prévention des risques

QHSE