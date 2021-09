Babacar DIOUF

Étudiant en Master 2 démantèlement et modélisation nucléaire à l'école des Mines de Nantes cohabilité avec l'université de Nantes, je souhaite faire carrière dans le domaine de l'ingénierie nucléaire.

Mes compétences reposent sur deux piliers:

Un pilier technique d'ingénierie nucléaire avec une bonne maîtrise des senarii de démantèlement nucléaire, l'inventaire radiologique, les calculs de sûreté, la radioprotection, les calculs neutroniques et la physique des réacteurs.

Un pilier médical, je suis diplômé en sciences infirmières ( études menées en parallèle avec mes études de physique). Ce dernier pilier me confère une aptitude en soins mais surtout en communication et sciences manageriales.



Mes compétences :

Senarii de demantelement nucleaire

Inventaire radiologique

Reglementation

Physique nucleaire

Neutronique et physique des reacteurs

Calculs d'activation

Radioprotection

Modelisation nucleaire MCNP