Baptiste BAPTISTE GALLARD (GALLARD)

Compétences fonctionnelles : Cadrage, pilotage, élicitation, analyse de lexistant, analyse des besoins, analyse des écarts, spécifications fonctionnelles, gestion du changement, formation utilisateurs, tests fonctionnels, conception fonctionnelle



Compétences métier : Retraite complémentaire, Aéronautique (documentation technique hélicoptères), Défense (Combat Management System - CMS)



Méthodologies : Cycle en V, Agile (Scrum)



Compétences techniques :

- Outils : Squash TM, HOPEX (MEGA), JIRA, Confluence, Eclipse, Netbeans, Tomcat, Mantis, Quality Center

- Langages : Java, UML 2.0, SQL, XML, Merise, Tcl, Shell, Balise, C, C++, HTML, Javascript, C#

- Normes : S1000D 4.1, BPMN

- Systèmes dexploitation : Windows, Linux, Unix (Solaris)



Langues :

- Français : langue maternelle

- Anglais : professionnel - TOEIC 905 points, Cambridge English : First



Personnalité : Autonome, méticuleux, intègre, curieux, coopératif