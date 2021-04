Baptiste COHEN

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



Direction de programmes et établissements d'action sociale et solidaire : prévention, accompagnement éducatif, soutien à la parentalité, aide aux personnes.



• Direction, stratégie et développement de compétences dans le champ social, médico-social et éducatif

• Partenariats « Pouvoirs publics / Associations » et approches pluridisciplinaires

• Mobilisation des équipes autour d’un projet institutionnel

• Conduite de projet et accompagnement au changement





DOMAINES D'EXPÉRIENCE



• Aide à la parentalité et soutien aux relations familiales

• Prévention (sida, toxicomanies, addictologie) et pratiques éducatives

• Santé publique et action médico-sociale

• Protection de l’enfance et droits de l’enfant





PUBLICATIONS



• REPÈRES POUR UNE ANTHROPOLOGIE DE LA PRÉVENTION 2006 (pdf, 321Ko, 9 pages)

https://docs.google.com/fileview?id=0B3gq-lNFixvYZTgwMGI4NDEtNzhmOS00NmFjLWI2NzAtZjEzODg3MjM0OTZl&hl=fr



• LA PRÉVENTION : UN MODÈLE ÉCOLOGIQUE POUR UNE POLITIQUE RECENTRÉE SUR LES JEUNES 2007 (pdf, 362 Ko, 5 pages)

https://docs.google.com/fileview?id=0B3gq-lNFixvYMDZlMGI4ZGMtYWQ2ZS00YjU2LTkzY2UtMjUzZDViN2RjMjll&hl=fr



• "ADDICTION", NOTICE DU DICTIONNAIRE CRITIQUE DE L'ACTION SOCIALE 2006 (pdf, 164 Ko, 5 pages)

https://docs.google.com/fileview?id=0B3gq-lNFixvYYjNhZWE3NTAtNDE5NC00Mjg2LWExMWMtMWU2NDVlMWRjOGVi&hl=fr&authkey=COCV9ucG



• LE CHANGEMENT SANS TRAITEMENT 2005 (pdf, 2Mo, 1 page)

https://docs.google.com/fileview?id=0B3gq-lNFixvYN2U0M2QxMzQtN2M0NS00ZDAzLTljOWItY2MyZmY4ZmQ3ZWI2&hl=fr



AIDE A DISTANCE ET ADDICTIONS :



https://docs.google.com/leaf?id=0B3gq-lNFixvYMWEzMTIyODktMDY2Ni00OTI1LTliNTctMTQ0N2ZkYjM1NGJi&hl=fr



