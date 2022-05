Nicolas KOSTER

Marié - 3 enfants



Issu du secteur de l'animation volontaire, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de personnes en risque d'exclusion et de marginalisation en préparant un DEES, avant d'explorer d'avantage la gestion de projet et l'animation de réseaux bénévoles, tout d'abord à titre... bénévole, puis professionnel de 2008 à 2014, en occupant les fonctions de responsable formation régional, puis national des réseaux bénévoles chez les Scouts et Guides de France. Depuis 2015, j’occupe les fonctions de responsable national formation - qualité des programmes au siège national de l'association "Entreprendre pour Apprendre", membre du réseau Junior Achievment Worldwilde, qui mobilise des entrepreneurs locaux pour développer des programmes qui forment les jeunes, du primaire aux universités, à l’expérience entrepreneuriale.



Mes principales compétences :



Planification stratégique

• Analyse du contexte social, économique et politique d’une organisation

• Définition des missions, valeurs, enjeux et objectifs d’une organisation, d’un projet

• Mobilisation des acteurs et des utilisateurs dans l’élaboration d’un plan stratégique

• Accompagnement au changement



Gestion de projets :

• Définition des objectifs et des indicateurs de suivi

• Planification des actions

• Élaboration et suivi d’une stratégie financière

• Prospection et mobilisation de réseaux partenariaux

• Gestion du climat organisationnel, mobilisation des acteurs et des utilisateurs

• Insertion dans un cadre réglementaire



Management :

• Encadrement de personnel : recrutement, motivation, délégation, supervision

• Coordination d’équipe et animation de réunions

• Management de collaborateurs bénévoles et salariés

• Identification et mutualisation des compétences au sein d’un réseau



Bureautique et langues :

• Bonne maîtrise des principaux outils informatique (traitement de texte, tableurs, éditeurs de présentations)

• Anglais courant (animation de temps de travail et de sessions de formation en anglais)

• Espagnol scolaire



Ingénierie pédagogique :

• Élaboration de référentiels de compétences à partir d'une organisation ou d’un projet

• Identification des attentes et besoins des acteurs et utilisateurs

• Élaboration, mise en œuvre et évaluation de parcours pédagogiques et de systèmes de formation

• Insertion d’un système de formation dans des dispositifs de valorisation des compétences et dans les dispositifs de formation professionnelle

• Animation de stages de formation d’adultes



Accompagnement de personnes :

• Accompagnement dans la durée de personnes en risque d'exclusion ou de

marginalisation

• Mobilisation pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet personnel

• Insertion d’un plan d’accompagnement d’une personne mineure dans les politiques de protection de l’enfance



