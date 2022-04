Jennequin NICOLAS

Formation :

1999-2001 : * Magistère de mathématiques pures, Paris 11 (Orsay)

* Colles au lycée Blaise Pascal (Orsay) en classe de

mathématiques supérieures.

2002 : * Agrégation de mathématiques, préparée à Paris 11.

* Colles au lycée Blaise Pascal (Orsay) en classe de

mathématiques supérieures.

2002-2003 : * DEA Mathématiques Vision & Apprentissage (ENS Cachan)

* Modules choisis autour des thèmes du traitement de

signaux via l'analyse de Fourier, l'analyse par

ondelettes, et de la modélisation par réseaux de

neurones ou bien par certains par automates

probabilistes.

2003-2006 : * Débuts de travaux de doctorat en reconnaissance

automatique de la parole (LIMSI, CNRS,

http://www.limsi.fr ).

* Monitorat à l'Université d'Evry-Val d'Essonne

(64 heures de TD par an, niveau DEUG, licence ou

maîtrise).

2006-2007 : Titularisation en zone de remplacement.

_________________________________________________________________



Mes compétences :

Pédagogie

Enseignement

Informatique

Formation

Mathématiques