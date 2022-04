Anne-Lise HORRIÈRE

Mes atouts se résument en trois points :

1. Une formation de qualité : un master en management spécialisé en marketing-vente B to C

2. Une expérience professionnelle en marketing, achat et logistique dans l'immobilier, le tourisme et le e-commerce.

3. Des compétences essentielles : maîtrise del'anglais et l'espagnol ainsi que l'outil informatique et graphique.

4. Des qualités de choix: Rigoureuse et autonome, aptitudes rédactionnelle et relationnelles. Résistante au stress, faculté d'adaptation et réactivité



Mes compétences :

Adaptable

autonome

Communication

dynamique

Evénementiel

Immobilier

Marketing

Marketing B to C

Organisation

polyvalente

RIGOUREUX

Tourisme

Voyages