Si vous avez besoin de solliciter l'intérim et que vous ne savez pass qui contacter, n'hésitez pas à me demander conseil.



Si vous êtes une agence d'intérim et que vous avez déjà l'expérience de recrutements volumineux pour des inventaires, n'hésitez pas à venir vers moi.



Pour une demande de mise en relation : sampieroc@yahoo.fr



Mes compétences :

Achat

acheteur

Corse

Prestation intellectuelle