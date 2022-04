Dominique SOLAZZI

- Médecin généraliste à Vienne depuis 2000, en zone urbaine sensible.

- Missions diverses autour de la promotion de la santé chez les Scouts et Guides de France de 2005 à 2014.

- Publication en 2009 du guide de l'assistant sanitaire en accueil de scoutisme.



- Président des Réunions Médico- chirurgicales de Vienne, association de formation médicale continue, depuis 2004.



- Membre d'Indaba Network.



- Administrateur du SCD de 2002 à 2012 (vice-président puis président entre 2008 et 2012)



- Nombreuses responsabilités antérieures au sein des Scouts et Guides de France, et avant au sein des Scouts de France : responsable du groupe local de Vienne, responsable national du service Handicaps, responsable national de la branche aînée, responsabilités régionales puis nationales pour la tranche d'âge des préadolescents.



- Ancien médecin urgentiste.



Mes compétences :

Education

Éducation pour la Santé

Formation

Médecine

Médecine générale

Santé

Santé Publique