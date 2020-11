Barbara GRAEBLING

Psychopraticienne



Je reçois des adultes éprouvant des difficultés dans leur vie personnelle ou professionnelle.

La psychothérapie est un questionnement sur soi même et son environnement afin de modifier peu à peu

sa propre compréhension ainsi que celle des autres.



Pour les adolescents, en difficulté dans leur vie et dans les relations avec les parents ou avec les enseignants, il s'agit plutôt de coaching. Ce travail pourra leur permettre d'envisager l'avenir, la suite de leur scolarité, leur orientation. et d'être plus autonome.



Professionnelle de l’accompagnement, (coaching)



spécialiste de la gestion des conflits



je propose des actions en direction des professionnels en situation de travail ou en formation



La dynamique générale de cet accompagnement s’organise en deux grandes étapes :



•Appréhender les situations sous un angle différent

•Construire pas à pas des outils pour agir.



Le coaching intéresse les professionnels pour :

Développer leur potentiel

Élaborer des projets

Aider à la prise de décision

Résoudre les conflits.

Traiter le burn out



Les professionnels en poste ou en formation pour :

Préparer l'oral des examens et concours,

Aider au choix d'orientation

Faire un bilan de carrière, Changer de carrière,

Réfléchir au sens des projets.



Coaching et développement personnel :

Problématique liée à l'adolescence

Résolution des conflits

Modification des projets de vie



Pourquoi un coach ?

Que ce soit pour se dégager de situations complexes; pour optimiser son potentiel personnel ou pour aborder de nouveaux enjeux, il n'est pas toujours possible de construire seul une stratégie. L'accompagnement par un coach va permettre une réflexion qui amènera à lever les blocages, à sortir des confusions et à élargir le champ de vision.



En s'appuyant sur des éléments théoriques issus des courants reconnus de la psychologie ( psychologie positive, communication non violente) le coaching que je pratique repose sur l'art de faire émerger une ou plusieurs solutions en proposant un changement de perspective.

Le soutien du coach aidera à découvrir ses propres potentialités, augmenter la confiance en soi tout en restant en accord avec ses propres valeurs. Il s'agira d'aborder la situation sous un autre angle qfin de construire un savoir faire permettant d'atteindre l’objectif désiré.



Mes compétences :

Accompagnement des équipes

Accompagnement professionnel

Analyse des pratiques

Conduite du changement

Gestion des conflits

Psychothérapie