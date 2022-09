Barbedor JACQUES

Fort dune expérience de 10 ans à des fonctions commerciale et ADV



Au cours de ces années jassure toutes les tâches liées à la relation entre les clients et la société dans différents groupe internationaux œuvrant dans des secteurs dactivités variés. Ma fonction consiste à assurer la gestion ADV, à traiter et suivre les commandes et à jouer le rôle dinterface entre le client et les différents interlocuteurs internes et externes de la chaine logistique





Mes compétences :

X3

SAP

AS400

EDI

Microsoft Word

Microsoft Excel

GPA