Barhoumi IMAN

Diplomée d'un master marketing et stratégie à l'IAE de Nice Sophia-Antipolis, j' occupe actuellement le poste de chargée de relation au sein de Côte d Azur Habitat, bailleur social.

Ce diplôme m'a offert une bonne connaissance des technologies des affaires, du e-commerce et de leurs aspects juridiques, une maîtrise des outils de modélisation des processus d'analyse des besoins en information, enfin une aide à la prise de décision stratégique, à la gestion de projet et la création de site web interactif.

De plus j'ai acquis des compétences complémentaires et transversales orientées vers le monde des affaires : telles qu'une bonne connaissance de l'anglais, des spécificités sectorielles du monde économique, ainsi que des approfondissements en analyses de données supports des études de marchés.

Une place importante a été accordée à l'apprentissage par l'expérience au travers des séminaires professionnalisés, aux relations d'audit et de conseil, à la création d'entreprise, un soutien à l'insertion professionnelle, afin que chacun puisse réaliser ses objectifs personnels. Enfin, la réalisation d'un stage de 6 mois m'a permis une expérience significative.



Au cours de mes différentes expériences, j'ai pu développer les qualités d'autonomie et de rigueur.

De plus ma capacité d'adaptation ainsi que ma motivation me permettront d'intégrer le poste rapidement.



Mes compétences :

MARKETING

BUSINESS PLAN

DYNAMIQUE

COMMUNICATION