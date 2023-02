Www.les-bastides-lauragaises.fr



Constructeur (Contrat CCMI 90)

de maisons personnalisées au budget maîtrisé.



Devenez propriétaire en toute transparence.



Nos maisons répondent aux nouvelles exigences thermiques et sont à hautes qualités écologique et environnementale.



Déplacement à votre domicile, afin de déterminer ensemble le cahier des charges de votre futur projet.



Conception unique d'une charte graphique pour votre maison (vue en plan, perspective, animation 3D, positionnement du projet sur le terrain...)



Prix et délais respectés.



Assurance Dommages-ouvrage incluse,

Etude Thermique, Etude de sol de type G12 incluses.



Labellisation Effinergie pour les maisons BBC (Bâtiments Basses Consommation).

Possibilité de labellisation THPEenr, HPEenr, THPE, HPE.



Un grand choix de terrains sur 120 kilomètres autour de Toulouse.



Mes compétences :

respect des délais