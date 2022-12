Bastien LEMOINE

Conscient du savoir-faire et du patrimoine qui sont associés à l’univers du Luxe, je voue une réelle passion à celui-ci.



Issu d’un Master Management et Ingénierie Economique, j’ai eu l’opportunité d’évoluer dans différents univers : homme et femme (Giorgio Armani, Hermès,Dior et Ermenegildo Zegna ), haute joaillerie et horlogerie chez Chanel.



Fort de ces expériences enrichissantes, je suis Directeur adjoint d'un flagship parisien au sein d'une prestigieuse maison de Maroquinerie.



Ma vision globale du monde du Luxe avec ses codes et sa culture, me permettre aujourd'hui de partager mon expertise, d'émuler mon équipe et d'apporter une réel structure à la boutique.



Mes compétences :

Vente

Manager

Managemet

Luxe

Horlogerie

Prêt à porter

Design

Joaillerie

Mode