Jennifer GALOZIO

Jeune diplômée d'un Master RH, je suis à la recherche d'un CDI dans le domaine des ressources humaines.



J'ai effectuée trois années de mes études en alternance à Société Générale (1 an) et Orange (2 ans) pour une Licence professionnelle Management du point de Vente (Orange) et un Master RH (Orange et Société Générale).





Je suis aujourd'hui en CDD au sein du Groupe Arcade en tant qu'assistante de programmes.



Je suis à la recherche d'un emploi en Ressources humaines me permettant de mettre en œuvre les connaissances théoriques et pratiques acquises jusqu'ici et de compléter mon expérience professionnelle afin de commencer ma carrière en Ressources Humaines.

Je suis intéressée par tous postes RH en lien avec l’administration du personnel, les relations écoles, le recrutement, la mobilité internationale, mais je suis également ouverte à toutes autres propositions de missions RH.



Je suis passionnée de danse et en pratique depuis l'âge de trois ans.

J'interviens en tant que chorégraphe, professeur de danse dans deux associations (TSN School, Combs la Ville-Quincy sous Sénart et Starlettes de Lieusaint, Lieusaint) et vient de créer ma propre association (Modern' Dance Infleunce, Lieusaint). J'ai suivi une formation en 2013 sur les bases de la danse, son histoire, l'anatomie et comment enseigner la danse.



Je suis également très attirée par la culture américaines et anglo-saxonne et j'affectionne particulièrement Londres où je me rends au minimum une fois par an depuis 3 ans pour des voyages personnels.



Mes compétences :

Informatique

Ressources humaines

Vente

RH

PeopleSoft