Bastien PAQUEREAU

Co-fondateur de RHINOV, j’occupe la fonction de directeur général. J’accompagne l’entreprise dans sa gestion quotidienne, son développement stratégique et commercial.



Crée en 2013 et lauréat de nombreux concours liés à l’innovation, RHINOV s’offre aujourd’hui une place de leader sur le marché de l’immobilier avec une solution 3D reconnue pour sa simplicité, ses performances et ses tarifs aujourd’hui les plus bas du marché !



Notre équipe d’architectes d’intérieur réalise chaque années plusieurs milliers de projets d’aménagements 3D pour des biens qui nécessitent des travaux d’aménagement ou de décoration. Leur mission consiste principalement à optimiser les m2, soigner la décoration et ainsi révéler un potentiel souvent caché !



Nos ingénieurs en informatique développent des technologies 3D innovantes, ludiques et performantes qui permettent à des particuliers en situation d’achat ou de location de se projeter facilement dans dans un programme de travaux ou de décoration.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur



Mes compétences :

Immobilier