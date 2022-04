Bonjour à toutes et à tous,



Match ! Consulting est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'immobilier.



En partenariat avec plusieurs cabinets indépendants, nous proposons une large déclinaison de prestations sur-mesure : recrutement, chasse, développement RH, accompagnement des cadres et cadres dirigeants, tests de personnalité pour ne citer que les principales.



De l’opérationnel au monde du conseil à destination des entreprises, nous avons pu évoluer au plus près des acteurs de l’immobilier en général. Forts d’une vision claire des enjeux et d’une compréhension du secteur, nous construisons une analyse facilitée du besoin et du marché afin de proposer un niveau de conseil répondant aux attentes des clients les plus exigeants.



Les secteurs :



Promotion Immobilière

Logement Social

Administration de biens

Réseaux immobiliers

Prestataires de services liés à l'immobilier



Les métiers :



Développement : Développeur foncier, Responsable développement, Directeur développement

Montage : Responsable programmes, Directeur programmes

Technique : Chargé d’opérations, Responsable maintenance, Responsable technique

Commercial : Commercial VEFA, Animateur réseau

Direction : Direction de service, Direction régionale, Direction générale

Fonctions supports



Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer !



Antoine FAURE

Fondateur et Dirigeant

06 59 07 84 91

antoine@match-consulting.fr

www.match-consulting.fr



Mes compétences :

Négociation

Projet management

Achats

Marketing

Relation clients

Organisation

Gestion de Projet

Commercial

Esprit d'équipe

Analyse

Immobilier