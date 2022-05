Béatrice BAZERQUE

Conseiller, aider et accompagner pour donner un nouveau souffle à son parcours professionnel, voilà ce que je peux faire. Parcours atypique, études en littérature et linguistique, premier emploi dans le journalisme (radio) et dans la communication, ensuite la traduction (anglais/français) et un peu de commercial avant un virage à 180 degrés. Une opportunité dans l'insertion professionnelle qui m'a permis de découvrir les métiers de la formation, de l'orientation et de l'insertion. Aujourd'hui, mon parcours continue dans le même sens dans le but de progresser, notamment dans le reglementaire, en attendant une nouvelle opportunité.



Mes compétences :

techniques pédagogiques

législation de la formation continue

intervenir auprès d'un public spécifique

maitrise de l'outil informatique

techniques d'entretien

bases en droit du travail

élaboration d'un projet professionnel

analyse du poste de travail