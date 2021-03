Béatrice DEBORDEAU

Après une longue carrière dans la Finance, responsable d'équipes, encadrant 10 à 15 personnes, je me suis reconvertie dans la relation d'aide en me formant à la sophrologie.

J'ai enrichie ma formation en devenant coach de vie spécialisée en neurosciences.

Je suis également Master Coach à l'Institut des Neurosciences Appliquées et à la Neuro Business School

Spécialisée dans l'accompagnement des troubles du sommeil et intervention en entreprise.

A l'écoute, en toute bienveillance j'accompagne les personnes à retrouver bien être et sérénité.



Mes compétences :

Ecoute

Bienveillance