Martine BYAT

UNE INVITATION AU MIEUX-ETRE !



Je vous propose un accompagnement personnalisé tout au long de votre vie personnelle, en couple, en famille, au travail ou à la retraite avec des techniques complémentaires du mieux-être.



La Sophrologie harmonise le corps et l'esprit grâce à un entraînement d'exercices de méditation, de yoga et de relaxation. Sur le chemin de la connaissance de soi, elle apporte un mieux-être physique, mental et émotionnel.



L'Hypnose Eriksonienne s'inscrit dans une démarche de thérapie brève et permet de libérer des blocages profonds.



La relaxation par le massage est un moyen de communication non verbale lorsque la parole ne peut être libérée. Le massage bien-être réduit la douleur et augmente l'énergie des cellules musculaires.



www.byat-sophro-mieux-etre.fr



Mes compétences :

Enfance

Seniors

Sommeil

Périnatalité

Adolescence

Hypnose Ericksonienne

Acouphènes