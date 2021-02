J'accompagne ceux qui souhaitent évoluer professionnellement, ou se sentent en décalage dans leur univers professionnel actuel, à identifier leurs réelles envies et ressources pour atteindre leurs objectifs. J'utilise pour cela 2 outils : le coaching et la réalisation de bilans de compétences (finançables via votre CPF).

Visitez la page "Vos questions" d'www.awao.fr pour savoir si je peux vous aider ou appelez moi ;)