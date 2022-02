Béatrice GABELOU

Assistante technique d'ingénieur évoluant depuis 20 ans dans le secteur industriel j'ai pour ambition à long terme de participer activement à la réussite de votre entreprise.

mes qualités de rigueur et de méthodologie me permettent également de m'adapter sur plusieurs types de postes et mes différents voyages ont accentué mon sens du relationnel et de la communication.



Mes compétences :

Solid Edge

Microsoft Dynamics AX

Autocad