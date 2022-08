Beatrice MIGUEL

- 15 années d'expérience en Contrôle Qualité et Développement Analytique pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique ainsi que des centres de recherche de l'environnement.

- Organisation de l'activité d'un laboratoire et gestion d'une équipe.





Mes compétences :

Chimie analytique

Chromatographie liquide

Support technique

Recherche et développement

Développement analytique

Travail en équipe