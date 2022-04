Béatrice QUENOT

Fondatrice de IMAGE & associés, je pilote cette société depuis bientôt 8 ans. La société grandit et ma fonction devient de plus en plus tournée vers la stratégie de développement et le pilotage de l'équipe.

La création de cette société est un aboutissement, la réalisation d'un rêve. J'ai enfin allié mes compétences en gestion et B to B à mes aptitudes créatives.

IMAGE & associés produit des images publicitaires et culinaires. Je supervise une grande partie du stylisme des images produites. C'est un pur bonheur.

Mes fonctions précédentes notamment chez XEROX étaient forcement plus austères. J'y ai passé cependant de nombreuses années et y ai appris énormément en B to B, en management des équipes commerciales. Et je dois dire que ces années resterons gravées dans mon esprit car nous travaillions tous dans une bonne humeur permanente malgré la pression.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Création

Publicité

Marketing

Graphisme