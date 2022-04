Béatrice QUENTIN

Une écoute pour appréhender vos souhaits.

Une dose de créativité pour vous faire rêver.

Une expérience pour éviter les pièges techniques.

Le respect de vos contraintes.

Une passion pour mon métier.

Une relation humaine basée sur l'échange et la confiance.

Une dose d'exigence pour le travail bien fait.

Voici le cocktail dont je m'abreuve chaque jour pour aller plancher sur vos projets !



Mes ++

- me battre chaque jour pour monter votre projet

- chaque client est unique ... votre projet le sera !

- une énergie créative à votre service

- la passion qui m'anime



Ma récompense ...

Votre sourire et satisfaction lors de la réalisation de votre événement ...



Mes compétences :

Organisation

B2B