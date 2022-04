Béatrice RAGUER

Je suis Entrepreneur Agent Commercial en Immobilier et je conseille mes clients dans leur démarche d'achat ou de mise en vente. Mon premier métier m'a apporté rigueur et organisation et mon second une approche professionnelle du conseil en décoration et techniques du bâtiments..



Je suis passionnée par la décoration d'intérieur et le conseil aux clients, les tissus, les couleurs, le mobilier ancien, les vieilles bâtisses, la pierre en général. Je suis aussi passionnée par l'immobilier et le relationnel clients vendeurs - acquéreurs, la relation client en général, l'écoute et le conseil pour aboutir de la meilleure façon qui soit sur un projet de vie. La tapisserie décoration et mon expérience dans le bâtiment m'apportent une approche objective et critique utile pour la mise en vente d'un bien.

Je dispense un conseil aussi bien aux vendeurs qu'aux acquéreurs et je les aide à avancer dans leur projet.

Je ne me contente pas de commercer mais bien de chercher et trouver la ou les solutions pour avancer.

A cet effet je sais m'entourer de professionnels compétents qui aideront à affiner un projet de rénovation, mais aussi d'un professionnel finances (pour le pro et le particulier) qui recherche la meilleure solution au meilleurs coûts selon le profil du client.

Un projet de vie ne se prend pas à la légère et bien s'entourer c'est mettre toutes les chances de son côté.



J'ai débuté ma carrière professionnelle par un métier tout autre : Assistante de direction.



Ce premier métier m'a permis de performer en organisation, gestion, diplomatie, connaissance administrative, contact clientèle, suivi marketing, bref un certain nombre de connaissances qui me sont actuellement particulièrement utiles.



Puis j'ai décidé de prendre le grand virage.

J'ai laissé derrière moi un Grand Groupe et mon niveau Cadre pour me former au métier de Tapissier (passion créative du meuble).



Après un BTS d'Assistante de Direction et une riche expérience dans le domaine. J'ai préparé un CAP de Tapissier pour enfin laisser place à mon côté manuel, créatif ainsi que mon côté indépendant.



Depuis j'évolue dans un environnement où je côtoie : la responsabilité d'une entreprise, la maîtrise de la gestion, le commercial et relation client, la production dans les réfections et les créations.

Je continue à me former sur des activités complémentaires : la fabrication des abat-jours personnalisés, etc...



J'ai dans la peau l'exigence et la passion de l'artisanat ainsi que le besoin de créatif. La gestion : administrative, marketing et commerciale de l'entreprise m'apportent aussi beaucoup de satisfaction.



Les difficultés ne sont pas moindres mais les sourires satisfaits de mes clients sont ma récompense.

J'aime autant le côté artisanal du tapissier que le côté décisionnaire de l'entrepreneur.



Mes journées sont bien remplies mais elles sont riches et passionnantes.



J'ai toujours eu cet esprit d'entreprise. Durant mes études premières, j'ai eu l'occasion de créer et d'organiser une bibliothèque de campagne mais aussi pris en charge la présidence d'un club de sport (plus de 300 adhérents) durant deux ans.

L'envie de construire avec des émotions fortes était déjà présente... alors je continue mon chemin en alliant mon goût des responsabilités et ma passion pour l'artisanat et la relation client.



Mon parcours est simple mais riche en expériences, il correspond à ma personnalité : simple mais curieuse et entreprenante.

Mon but : apprendre, toujours apprendre et progresser dans mes activités.



L'immobilier mon actuel métier me permet d'approfondir la relation client, la négociation, le conseil client mais aussi la connaissance du bâtiment ancien et nouveau. Et les projets de vie que j'aide à construire sont ma grande satisfaction.



Mes compétences :

Ameublement

Bois

Couture

Création

Décoration

Tissus

Vente

Gestion administrative

Suivi commercial et administratif

Organisation

Utilisateur informatique

Ecoute

Accueil physique et téléphonique

Entreprenariat

Diplomatie

Conseil en organisation

Conseil immobilier

Négociation immobilière