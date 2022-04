Beatrice REGNIER

La gestion administrative du personnel, la veille législative, l'application du droit du travail... sur mon poste actuel, m'ont fait découvrir le monde des ressources humaines, domaine qui me passionne.



C'est donc tout naturellement que je me suis inscrite en 2009 dans une formation en licence puis en Master 1 dans ce domaine, en cours du soir, avec le CNAM, afin d'approfondir mes connaissances, et de m'épanouir dans mon activité professionnelle.



Les compétences acquises lors de cette formation me permettent de développer mes pratiques dans les RH.



Mon expérience, ma formation et ma motivation me pousse désormais à m'orienter vers un poste à responsabilité, tel que Responsable Ressources Humaines.



Mise à jour des Outils RH, GPEC, RSE... sont les commissions de travail auxquels je participe activement.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Dialogue social

Droit

Droit du travail

Droit social

Formation

GPEC

Management

Prévention

Prévention des risques

Recrutement

Responsable formation

Ressources humaines