Béatrice RENAUD

Le domaine de la communication est particulièrement stimulant. La variété des projets, des publics, les moyens utilisés pour arriver à délivrer un message percutant, à un moment précis, pour ensuite recevoir le retour et ré-engager le dialogue, sont des évolutions qui obligent à se réinventer perpétuellement et à s'adapter.

Je souhaite vous accompagner dans vos projets de communication avec une approche de marketing intégré en vous apportant mes compétences techniques, mon savoir-faire et mon savoir-être.



Mon intérêt pour la communication, dans sa globalité, m'a amené à devenir une communicante complète. L’utilisation des outils modernes de communication couplée à la gestion de projets établissent un terrain favorable pour élaborer les actions à mener, les mettre en place et réagir à l’analyse des résultats obtenus au sein d’une équipe déjà active ou à constituer.



Je suis auto-entrepreneur depuis mars 2014. J’ai choisi ce statut pour multiplier les opportunités de construire des plans stratégiques de communication dans différents contextes et étayer mon expérience.



Avant cela, pendant 6 ans, j'ai été en charge du développement de la communication interne et externe d'Atheos, cabinet d'experts en sécurité informatique devenu Orange Cyberdéfense.



J'ai la chance d'avoir suivi la formation au sein de l'I.U.P. de Management en Nouvelles Technologies de l'Université Panthéon Assas (Paris 2) du DEUG jusqu'au Master 2. J'ai suivi une formation généraliste en marketing & communication en commençant par un D.U.T de Techniques de Commercialisation. Je me suis ensuite spécialisée sur les nouvelles technologies.



Pour concrétiser tout cela, je vous invite à visiter mon site ou à me contacter pour développer ensemble nos projets professionnels.





Mes compétences :

Illustrator

Identité visuelle

Word

HTML

Marketing

PHP

Excel

Communication visuelle

Photoshop

Gestion de projets

Powerpoint