Béatrice RICCARDI

Après 6 années dans le conseil, j'ai souhaité faire de l'opérationnel.



J'ai donc pris la responsabilité du service RH de l'association de Villepinte dans le cadre d'une création de poste.



Association du secteur medico-social, social et sanitaire en plein développement. Depuis mon arrivée elle est passée de 8 à 17 établissements et de 800 à plus de 1000 salariés. Mon poste a donc été redéfini en poste de DRH depuis 2014.



Mes compétences :

Conseil

Gestion sociale

juriste

Juriste social

Relations collectives

Ressources humaines