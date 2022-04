Benoit RICCARDI

Diplômé en tant que Responsable de Commerce International, je suis actuellement en poste au sein de la société Sixt en tant que conseiller commercial France.



Mes différentes expériences internationales me permettent aujourd'hui d'avoir des connaissances et des compétences professionnelles plus larges. Cela me permet également une meilleure réactivité et adaptation aux différents postes que l'on me charge d'effectuer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator