Béatrice RIO VERRECCHIA

Juriste en droit social, en cabinet d'avocats et en entreprises, j'assiste et conseille les Directeurs et Responsables opérationnels dans l'application des règles touchant aussi bien les relations individuelles que collectives du travail, sans omettre le suivi et la gestion des dossiers disciplinaires et contentieux.



Aujourd'hui, je peux être, au sein de votre structure, votre référent en droit social pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de solutions juridiques et la réalisation de vos projets RH.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Droit

Microsoft Office

Formations