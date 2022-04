Beatrice ROMBOUT

J'accompagne depuis 6 ans adultes et étudiants qui souhaitent se réconcilier avec l’orthographe. Je forme les formateurs et enseignants à la méthode Zerorthographe.



La méthode est basée sur une gymnastique de la pensée et les techniques de visualisation. Elle prend en compte les besoins des apprenants à l’éclairage des neurosciences et s’adapte au profil de chacun.



Il y a très peu de règles à mémoriser mais des réflexes à acquérir à partir d’un questionnement simple. Qui ? Quoi ? Qu’est-ce que je vois, je ressens et je me dis ? Originale et innovante, elle utilise un vocabulaire simple.



Pendant 1 ou 2 journées en fonction du besoin, en individuel ou petit collectif, nous jouons avec les mots et les phrases pour contrer les pièges de la langue française et cheminer au travers des stratégies adaptées à son profil.

http://www.zerorthographe.fr/





Mes compétences :

Aide à la parentalité

Formation

Orientation

Parentalité

Orthographe

Coaching scolaire