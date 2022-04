Béatrice RONDY

Je suis responsable de l’atteinte des objectifs commerciaux, managériaux, qualitatifs et économiques de l'hôtel. Je garantis l’application et le respect de la législation sociale.

Mon rôle clé est d'animer l'ensemble des services de l'établissement et de représenter Novotel et ACCORHOTELS auprès des clients et des différents interlocuteurs



Mes compétences :

Management

Qualité

Animation de réseau

Gestion

Ressources humaines

Marketing

Distribution on line

Gestion des compétences et RH

Audit qualité