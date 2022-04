Beatrice ROUMEGOUX

Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine des Ressources Humaines.



En effet, cela m'a permis de connaître les rouages de base en gestion personnel tels que la pratique de la paie, le suivi des absences, élaboration des contrats, gérer diverses conventions etc... Puis, on m'a donné l'opportunité d'évoluer, ainsi, je suis passée à un poste de Gestionnaire des Ressources Humaines, Adjointe du Responsable RH d'un service qui comptait plus de 700 salariés. Ce qui découle de plus grandes responsabilités telles de seconder le responsable dans ses diverses tâches(recrutement, contacts avec divers organismes sociaux, école..suivi des carrières,formation, au bon déroulement de la paie(externalisé) etc, respecter les procédures disciplinaires et la gestion des licenciements, être un "support RH" auprès des salariés. Mettre en pratique la politique RH de la société et d'en assurer le bon déroulement. Toujours dans l'évolution de ma carrière, je suis passée RRH au sein d'une société de distribution de détail en vêtements où j'ai pu gérer une service RH, en toute autonomie, comptant 150 salariés répartis sur le territoire français.



Mes compétences :

Adaptable

Rigoureuse

Sérieuse

Dynamique

Esprit d'équipe