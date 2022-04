Beatrice ROUSSEL

Assistante de gestion Biomédicale au HRH St Cloud…



Assure le secrétariat de l’unité Biomédicale, les achats et les approvisionnements ainsi que la maintenance des matériels médicaux.



Inventaire du parc des matériels médicaux.



Organisation et coordination de la maintenance du matériel médical dans le respect des contraintes réglementaires en utilisant de manière intensive la GMAO.



Assure la gestion administrative des contrats (reconduction et résiliation).



Assiste l’ingénieur biomédical dans les essais et la recherche de matériels auprès des services

pour déterminer les choix d’investissement.





Organisation des formations pour les services utilisateurs sur les nouveaux matériels.