Beatrice SABEC

A la suite d'un PSE, J'ai suivi 2 années d'études afin de se reconvertir à 35 ans.

Afin de concilier les études de mon enfant et la reprise d'activités professionnelles, J'exerce depuis 2 années en tant que gestionnaire d'assurances.

Je souhaite reprendre ma recherche d'un poste d'assistante du personnel ou d'assistante paie.

Mes formations m'ont permises d'acquérir des notions du droit du travail et de travailler sur les logiciels SAP et SAGE.

Mes différents emplois ont pour points communs l'application de procédures et le respect des délais.

Mon enthousiasme et mon courage sont mes points forts.











Mes compétences :

Autonomie et initiative

Adaptation/organisation

Travail en équipe et compétences relationnell

Ecoute et Compréhensibilité

Rigueur au travail