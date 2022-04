Béatrice TAILLER

Bonjour et bienvenue sur ma page !



Je saurai mettre en œuvre dynamisme, bonne volonté et dévouement afin de m’acquitter des missions qui me seront confiées.



Titulaire depuis juin d'un M1C3S (équivalent à un CAFERUIS) obtenu dans le cadre d'une reconversion qui est apparue évidente au fur et à mesure de mon parcours professionnel, je suis actuellement responsable de secteur chez Petits-Fils agence de services d'aide à domicile.



A très vite !



Mes compétences :

Informatique

Esprit commercial

Adaptabilité

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Communication externe

Communication interne

Gestion de projet

Création d'outils

Démarche qualité

Force de proposition