Beatrice THERY

Après avoir validé un Master 2 Management et ressources humaines ainsi qu'un diplôme de contentieux consulaire, j'ai poursuivi une formation en gestion de projet.

Mes opportunités professionnelles m'ont permis de travailler dans différents secteurs d'activité tels que le bâtiment, l'industrie. Durant ces 10 dernières années, j'ai acquis de nombreuses compétences en ressources humaines et en droit social et des contrats.



Je peux apporter mes compétences et offrir à votre équipe mon dynamisme afin de participer au développement de votre société.





Mes compétences :

Gestion d'un centre de profits

Mettre en place une stratégie commerciale

Droit social

Droit des sociétés

Droit du travail

Développer et fidéliser la clientèle