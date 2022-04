Béatrice TREMOULET

*Points clés

- Expertise dans le domaine bancaire

- Pilotage de projets

- Management

- Suivi financier

- Reporting

- Communication

- Gestion de la relation client

* Actions menées

- Manager, piloter, coordonner et animer les équipes pour atteindre les objectifs

- Assister et conseiller les chefs de projets dans la réalisation de leurs projets

- Maîtriser les coûts, les délais et la qualité

- Rendre compte sur l’avancement des travaux

- Améliorer la performance des équipes en tenant compte des compétences de chaque collaborateur

*Les qualités

- Rigueur, sens de la méthode et probité

- Facilité et rapidité d'adaptation

- Facultés de communication, d'écoute et d'expression

- Sens du relationnel, qualités pédagogiques

- Pragmatisme et anticipation