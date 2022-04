Béatrice TROTIN

Expérience solide de 15 ans dans l'industrie agro-alimentaire, en tant que chef de projet R&D.

Les thèmes de l'agro-écologie, agriculture familiale, développement durable, impact environnemental des activités humaines, préservation des écosystèmes et de la biodiversité, ... me tiennent particulièrement à coeur.

C'est pour cela que je souhaite mettre mes compétences d'agronome et de chef de projet, ainsi que ma connaissance des filières agro-alimentaires, au service de la transition écologique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Nutrition

Analyse stratégique

Développement produit

Recommandation stratégique

Essais cliniques

Qualité produit

Veille scientifique

Pilotage d'équipe

Expérimentation animale

Agroalimentaire