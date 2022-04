Béatrice VAN WYMEERSCH

COMMERCIALE AVEC 12 ANNEES D'EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT FRET



Ayant évolué sur de différents postes au sein d'AOM, lors de ma dernière expérience, il m a été confiée la mission d 'implanter et de développer une agence commerciale et de lancer une nouvelle offre de services sur le marché.



Au travers de cette expérience, j 'ai pu développer les compétences suivantes :

 Elaborer la stratégie commerciale, pricing

 Choix des fournisseurs, mise en place de procédures et veille à son respect

 Gérer en toute autonomie des situations de crise





J'ai apprécié gérer la mise en place de cette agence tant sur le plan commercial qu'opérationnel. J'ai découvert d 'ailleurs que j'aimais travailler en flux tendu et que les responsabilités ne me faisaient pas peur.



Mes compétences :

Développement commercial

Relationnel clients

Transport

Vente