Béatrix de Gevigney, vit et travaille à Paris en tant que Directrice artistique,

illustratrice et photographe indépendante.



Après l’obtention d’un Master en communication visuelle à l’ECV Bordeaux en 2009,

elle intègre l'agence de publicité BETC au service de l'enseigne Clarins.

Courant 2010, elle participe à la refonte de l’identité visuelle de l’enseigne Monoprix

avec la campagne nationale de communication "Non au quotidien quotidien".

En 2012, elle remporte le budget Armani Parfum avec la campagne illustrée Acqua for life

au sein de l'agence ROSAPARK, puis rejoint en 2014 l'agence de communication luxe

LES GENS (Elue agence Luxe de l'année 2015).

Elle occupe ainsi pendant 6 ans le poste de Directrice artistique au service

d'enseignes telles que Thalys, Armani, Monoprix, BHV et Comtesse du Barry.



BEAX travaille depuis 2015 sur des projets plus personnels et identitaires,

tels que le design de tablettes illustrées pour le Chocolat des Français. Ou bien

la réalisation du projet HUMAN TYPE présenté sur le site Fubiz,

et la publication du conte pour enfant "Hernig et Zebraël", écrit par Victor Boissel.



Mes compétences :

Communication

Design

Design graphique

Illustration

Média

Motion

Motion Design

Photographie

Publicité

Video